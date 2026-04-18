Mersin'de sağanak felaketi! Yol çöktü

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 18:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan su taşkınları risk oluştururken bir yol çöktü, bazı seralar zarar gördü. Yağışların sürmesi beklenirken vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.