Doktor Beyza Nur'un feci sonu! Kahreden detay tabelada saklı
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen feci kazada, 25 yaşındaki doktor Beyza Nur Pürmüs hayatını kaybetti. Aracının beton bariyere çarpması ile yaşamını yitiren Pürmüs’ün Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptığı öğrenildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde kullandığı otomobilin beton bariyerlere çarpıp, alev alması sonucu hayatını kaybeden Beyza Nur Pürmüs'ün (25), Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı belirtildi.
Kaza dün saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. Beyza Nur Pürmüs'ün kontrolünü yitirdiği 35 CPT 125 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HIZ SINIRI 30 KİLOMETREYDİ
Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gişelerdeki hız sınırının 30 kilometre olduğunu gösteren tabela ise facianın sebebini ortaya koydu.
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı belirtilen Beyza Nur Pürmüs'ün ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Pürmüs'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pürmüs cenazesinin ikindi vaktinde EVKA-2 Merkez Camii'nde kılınacak namazın arından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.