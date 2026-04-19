Annelik izninde reform! 24 haftalık yeni dönem başlıyor
Çalışan annelerin büyük bir merakla beklediği müjdeli haber nihayet geldi. Aile birliğini güçlendirmek ve anne-bebek bağını korumak adına atılan tarihi adımda, doğum izni süreleri sil baştan yazılıyor. Meclis’ten geçen yeni düzenlemeyle birlikte toplamda 16 hafta olan annelik izni tam 24 haftaya çıkarılıyor. 6 Kasım 2025 tarihinin milat kabul edildiği düzenlemede, sadece anneler değil babalar için de izin müjdesi gündemde. İşte milyonların yüzünü güldüren dev reformun tüm detayları...
Bebeklerin anne şefkatine en çok ihtiyaç duyduğu ilk aylarda, çalışan annelere nefes aldıracak düzenleme yürürlüğe girmek için gün sayıyor. Mevcut sistemde 16 hafta olarak uygulanan toplam izin süresi, yapılan değişiklikle 24 haftaya yükseltiliyor.
Konunun detaylarını ATV Haber'e paylaşan uzman, "Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olan mevcut durum değişiyor. Yeni düzenlemeye göre doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftalık bir durum söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.
Kararı sevinçle karşılayan bir kadın vatandaş, "Süre ne kadar uzun olursa, bebekle ne kadar vakit geçirirsen o kadar daha güzel olur" sözleriyle aktardı.
SON 2 HAFTAYA KADAR ÇALIŞMA İMKANI VE SİGORTA ŞARTI
Yeni düzenleme sadece süreyi uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda annelere esneklik de sağlıyor. Doğumdan önceki süreçte doktor raporuyla çalışma süresinde değişikliğe gidildiğini belirten uzman, "Mevcut düzenlemeyle doktor raporuyla 3 haftaya kadar çalışabiliyorlar ama bu 3 haftayı da 2 haftaya kadar düşürmeleri söz konusu burada" ifadelerini kullandı.
Bu sayede anneler, doğuma 2 hafta kala izne ayrılmaları durumunda, doğumdan sonra evlatlarıyla tam 22 hafta boyunca kesintisiz ilgilenebilecek.
Öte yandan, bu haktan yararlanabilmek için sigorta prim şartına dikkat çeken uzman, "Doğumdan önceki bir yıllık süreç içinde 90 günlük sigorta priminin yatırılmış olması gerekiyor" sözleriyle aktardı.
KRİTİK TARİH 6 KASIM 2025: BABALARA DA MÜJDE YOLDA
Milyonlarca annenin gözü kulağı şimdi bu düzenlemenin hayata geçeceği tarihte. Düzenlemede kritik eşik 6 Kasım 2025 olarak belirlendi.
7 Kasım 2025 ve sonrasında doğum yapacak olan anneler, işverenlerinden ek 8 haftalık süreyi talep edebilecek.
Düzenlemenin önemine dikkat çeken bir kadın vatandaş, "En azından hem çocuk annesine olan ihtiyacını gidermiş olur hem de anne çocuğuna bakması gerektiği zamanı iyi tamamlamış olur" ifadelerini kullandı.
Müjdeler sadece annelerle de sınırlı kalmadı; babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi. Halihazırda izni bitip işe başlayan annelerin de kapsam dahilinde olduğu bu tarihi reform, aile kurumuna verilen değerin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.