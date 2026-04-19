Annelik izninde reform! 24 haftalık yeni dönem başlıyor

Konunun detaylarını ATV Haber'e paylaşan uzman, " Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olan mevcut durum değişiyor. Yeni düzenlemeye göre doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftalık bir durum söz konusu olacak " ifadelerini kullandı.

Bebeklerin anne şefkatine en çok ihtiyaç duyduğu ilk aylarda, çalışan annelere nefes aldıracak düzenleme yürürlüğe girmek için gün sayıyor. Mevcut sistemde 16 hafta olarak uygulanan toplam izin süresi, yapılan değişiklikle 24 haftaya yükseltiliyor.

Kararı sevinçle karşılayan bir kadın vatandaş, "Süre ne kadar uzun olursa, bebekle ne kadar vakit geçirirsen o kadar daha güzel olur" sözleriyle aktardı.

SON 2 HAFTAYA KADAR ÇALIŞMA İMKANI VE SİGORTA ŞARTI

Yeni düzenleme sadece süreyi uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda annelere esneklik de sağlıyor. Doğumdan önceki süreçte doktor raporuyla çalışma süresinde değişikliğe gidildiğini belirten uzman, "Mevcut düzenlemeyle doktor raporuyla 3 haftaya kadar çalışabiliyorlar ama bu 3 haftayı da 2 haftaya kadar düşürmeleri söz konusu burada" ifadelerini kullandı.