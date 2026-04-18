Telegram’da yeni tuzak: “Görev yap kazan” ile 160 bin TL kayıp

Türkiye’de artan dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi eklendi. Telegram üzerinden ulaşılan bir kişi, “görev yap kazan” vaadiyle yönlendirildiği uygulama üzerinden toplam 160 bin TL kaybetti. Süreçte güven kazanmak için küçük ödemeler yapılırken, para çekme aşamasında yeni taleplerle karşılaştı.

Türkiye'de son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Telegram üzerinden ulaşılan İ.Y., kendisine sunulan görevler karşılığında kazanç elde edeceği vaadiyle dolandırıldığını anlattı. Sürecin başında basit görevlerle güven oluşturulduğu, ilerleyen aşamalarda ise yüksek miktarda para talep edildiği belirtildi.

"BASİT GÖREVLERLE GÜVEN SAĞLADILAR"

İ.Y., iletişime geçen kişinin kendisinden kişisel bilgiler talep ettiğini belirterek süreci şu sözlerle aktardı:

"Bana sadakat görevlisi olduğunu söyledi. Verdikleri görevler çok basitti. Ürünlere kısa süre bakıp ekran görüntüsü gönderiyordum. Her görev sonrası hesabıma küçük miktarlarda para yatırdılar. Bu şekilde güven sağladılar."

160 BİN LİRALIK KAYIP NASIL OLUŞTU

İstek üzerine toplamda 160 bin TL gönderdiğini ifade eden İ.Y., "shopkurtu" adlı bir uygulamaya yönlendirildiğini ve burada kişisel ile banka bilgilerini paylaştığını söyledi. Görevler ilerledikçe uygulama içinde bakiyesinin arttığını gördüğünü belirten mağdur, para çekme aşamasında sürekli yeni görevlerle karşılaştığını ifade etti.

PARA ÇEKME AŞAMASINDA YENİ TALEPLER GELDİ

Sürecin son aşamasında farklı bir kişinin devreye girdiğini belirten İ.Y., şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamada biriken paramın 266 bin 700 TL olduğunu söylediler. Çekebilmem için vergi ödemem gerektiğini ifade ettiler. Şirket bilgilerini sorduğumda net cevap vermediler. O an dolandırıldığımı anladım."

Yaşadığı durumu belgeleyen mağdurun, yazışmaların ekran görüntülerini alarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

UZMANLARDAN UYARI: DELİLLERİ SİLMEYİN

Sabah'ın haberine göre; Mağdurun avukatı Ahmet Haklıgör, benzer durumlarla karşılaşanlara şu uyarılarda bulundu:

"Eğer benzer bir durumla karşılaştıysanız delilleri karartmadan koruyun. Telegram/WhatsApp yazışmalarını, gönderilen linkleri ve IBAN bilgilerini ekran görüntüsünü alın. Bankayı arayarak şüpheli işlem bildirimi yapın ve suç duyurusunda bulunun"

DİJİTAL DOLANDIRICILIK NASIL ANLAŞILIR?

Kolay kazanç ve hızlı para vaatleri Küçük ödemelerle güven oluşturma Para çekme aşamasında ek ücret talepleri Belirsiz şirket bilgileri ve şeffaf olmayan süreçler

İŞTE ADIM ADIM DİJİTAL TUZAK

Görev yap kazan sistemi güvenilir mi?

Resmi ve doğrulanmış platformlar dışında sunulan bu tür teklifler yüksek risk taşır.

Dolandırıldığımı fark edersem ne yapmalıyım?

Bankayla iletişime geçip işlemi bildirin, delilleri saklayın ve savcılığa başvurun.

Kişisel bilgiler paylaşılmalı mı?

Tanımadığınız kişi ve uygulamalarla kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılması önerilmez.

En sık kullanılan yöntem nedir?

Son dönemde en yaygın yöntem, görev karşılığı kazanç vaadiyle kullanıcıları sisteme dahil etmektir.