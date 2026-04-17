Kahramanmaraş'taki okul katliamını gerçekleştiren ve 9 kişinin ölümüne sebep olan İsa Aras Mersinli ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarındaki şiddete meyilli ve İncel gruplarında vakit geçiren İsa Aras Mersinli'nin kişisel bilgisayarı ve dijital materyallerinde saldırıyı daha önceden planladığına ilişkin verilere rastlanmıştı. SABAH'ın haberine göre, Mersinli'nin 11 Nisan tarihli notu da ortaya çıktı.

"YA BİR ŞEY PLANLIYOR YA DA YAPMIŞ OLACAĞIM"

Yazdığı 'manifestoda' yapacağı katliamın sinyalini veren Mersinli şu ifadeleri not etti:

"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."