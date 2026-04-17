Katliamın planını böyle yapmış: İsa Aras Mersinli'nin 11 Nisan tarihli notu ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta ortaokulda katliam gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarı ve dijital materyalleri adli bilişim uzmanları tarafından incelemeye alındı. Katil İsa Aras'ın 11 Nisan tarihli 'manifesto' niteliğindeki notu da ortaya çıktı. 11 Nisan tarihli notta, büyük eylem planı ve "Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler" sözleri yer aldı.

Kahramanmaraş'taki okul katliamını gerçekleştiren ve 9 kişinin ölümüne sebep olan İsa Aras Mersinli ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarındaki şiddete meyilli ve İncel gruplarında vakit geçiren İsa Aras Mersinli'nin kişisel bilgisayarı ve dijital materyallerinde saldırıyı daha önceden planladığına ilişkin verilere rastlanmıştı. SABAH'ın haberine göre, Mersinli'nin 11 Nisan tarihli notu da ortaya çıktı.

"YA BİR ŞEY PLANLIYOR YA DA YAPMIŞ OLACAĞIM"

Yazdığı 'manifestoda' yapacağı katliamın sinyalini veren Mersinli şu ifadeleri not etti:

"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."

"VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM..."

Fark edilmek için başkalarına zarar vermek istediğini anlatan Mersinli, şu cümleleri yazdı:

"İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir."

"AİLEM BENDEN NEFRET EDİYOR VE KORKUYOR"

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun özgüvensizliğinden ve psikolojik tedaviye başvurulduğundan bahsetmişti. İsa Aras'ın bilgisayarındaki notta ailesiyle ilgili şu sözler bulundu:

"İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur."

"BEN BİR DAHİYİM"

"Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekânın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi."

"İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim. İngilizceyi, insanların söylediklerini Türkçeye çevirerek öğrendim. Zamanla direkt İngilizce düşünmeye başladım."

"HERKESTEN DAHA İYİYİM"

"İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Zamanla Türkçeden bağımsız düşünmeye başladım. Sadece İngilizce düşünüyordum. Bu yüzden İngilizceyi bırakamıyorum. Okulu bıraktım. Anaokulunu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum, sonra ilkokuldan ayrıldım. Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve 'annemin aptal arkadaşlarının çocukları' gibi görürdüm. Daha ilkokuldayken onların gerisinde olduklarını düşünürdüm."

"BU YÜZDEN OKULU BIRAKTIM"

"Benim kadar hızlı öğrenemediklerini fark ettim. Bu yüzden okulu bıraktım. Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı. Ben zaten herkesten daha iyiyim."

