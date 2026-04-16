DMM’den “kayıp çocuklar” iddialarına yalanlama

Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü hadisenin ardından sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Kurum, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan "saldırı sonucu kayıp çocuklar var" iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar; toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur.

Vatandaşlarımızın, birliğimizi hedef alan bu tür provokatif psikolojik harp içeriklerine itibar etmemeleri; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur." denildi.