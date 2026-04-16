Diyarbakır’da silah sesleri yükseldi! Polisi arayıp pompalı tüfekle etrafa ateş açtı

Diyarbakır Sur’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, polisi arayıp "Ateş açacağım" dedikten sonra Dağkapı Meydanı’nda dehşet saçtı. Çevreye rastgele ateş açan şahıs, polis ekiplerinin nefes kesen müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce emniyeti arayıp ihbarda bulundu, ardından Dağkapı Meydanı'nda pompalı tüfekle havaya ateş açarak paniğe yol açtı.

ÖNCE KENDİNİ İHBAR ETTİ, SONRA SİLAHA SARILDI

Olay, Sur ilçesi Dağkapı Meydanı mevkisinde meydana geldi. 38 yaşındaki V.G., polis imdat hattını arayarak ilginç bir beyanda bulundu. Şahsın, "Elimde silah var, durumum iyi değil, alkollüyüm, sağa sola sıkacağım" dediği öğrenildi. İhbarın hemen ardından elindeki pompalı tüfekle meydana çıkan şahıs, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında havaya ateş etmeye başladı.

POLİS MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bir süre V.G.'yi ikna etmeye çalıştı ve çevrede güvenlik önlemi aldı. İkna çabaları sonuç vermeyince ekipler uygun bir anı kollayarak şahsın üzerine atladı. Boğuşmanın ardından etkisiz hale getirilen V.G. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen şahsın işlemleri sürüyor. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.