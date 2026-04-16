Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de diplomasi trafiği: Rusya ve Vietnam heyetlerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu ardından Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da diplomasi trafiğine hız verdi.
RUSYA FEDERASYON KONSEYİ BAŞKANI MATVİYENKO DOLMABAHÇE'DE
Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.
ERDOĞAN, VİETNAM MECLİS BAŞKANI TRAN THANH MAN'I DA KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.