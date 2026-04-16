Kerbela'dan kesintisiz suya! Sosyal belediyeciliğin mimarı Başkan Erdoğan

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 09:29 Son Güncelleme: 16 Nisan 2026 09:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul için 27 Mart 1994 bir seçimden çok daha fazlasıydı. Sadece 4 yılda çöp dağlarını deviren, susuzluğa son veren ve Haliç'i bataklıktan kurtaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de "sosyal belediyecilik" anlayışının temellerini nasıl attı? İşte İstanbul'un çehresini değiştiren o büyük dönüşümün kilometre taşları...

27 Mart 1994 yerel seçimleri İstanbul'un makus talihinin değiştiği tarih oldu. Refah Partisi'nin adayı olarak yüzde 25.19 oy oranıyla İBB Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasi dehası, güçlü ekip çalışması ve mali disipliniyle şehrin kronikleşmiş sorunlarına adeta neşter vurdu. İstanbul, o günden sonra sadece bir şehir değil dünya metropollerine örnek bir model haline geldi.

KERBELA'DAN KESİNTİSİZ SUYA: 2071 VİZYONU O dönem İstanbul demek, elinde bidonlarla tanker peşinde koşan vatandaşlar demekti. Erdoğan, göreve gelir gelmez "Kerbela"yı yaşayan İstanbulluları suya kavuşturmak için dev projeleri başlattı. Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu hamlesi olan Melen Projesi ile şehrin su ihtiyacı 2071 yılına kadar teminat altına alındı. Bidon devri kapandı, musluklardan kesintisiz su akmaya başladı.

ÇÖP DAĞLARINDAN MODERN TESİSLERE Sabah'ta yer alan habere göre, 1994 öncesinde İstanbul'un siluetini gölgeleyen en büyük sorunlardan biri patlayan çöp dağları ve şehri esir alan ağır kokuydu. Erdoğan, çöp sorununu sadece toplamakla kalmadı, dönemin en modern geri dönüşüm tesislerini kurarak bu sorunu kökten çözdü. Altyapıda başlatılan büyük kanalizasyon hamlesiyle şehrin dokusu modern bir kimliğe büründü.

HAVA KİRLİLİĞİNE DOĞAL GAZ NEŞTERİ Nefes almanın güç olduğu, kirli havanın kış aylarında kenti boğduğu bir İstanbul'dan, doğal gazın yaygınlaştığı modern bir kente geçiş Erdoğan döneminde başladı. Hava kirliliğini bitiren doğal gaz projelerinin yanı sıra kentin dört bir yanına inşa edilen 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yoluyla ulaşımda devrim yapıldı. Bugünün ulaşım vizyonu olan Marmaray projesinin ilk adımları da yine bu dönemde atıldı.

YEŞİL BİR İSTANBUL: HALİÇ'İN YENİDEN DOĞUŞU "Bataklık" olarak görülen ve gözden çıkarılan Haliç, Erdoğan'ın azmiyle yeniden canlandırıldı. Rekreasyon alanları, yüzlerce yeni park ve yeşil alan projesiyle İstanbullulara yeni nefes alma alanları sunuldu. Sadece altyapı değil kültürel mirasın korunmasıyla da İstanbul'un ruhu geri kazandırıldı.