Bakanı Gürlek A Haber’de açıkladı: Silah sahibine ve ihmalkar aileye hapis şoku!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen, tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırılarının ardından devletin en üst kademeleri en sert refleksle harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber ekranlarında gerçekleştirdiği tarihi açıklamalarda, toplumda infial yaratan şiddet sarmalına karşı başlatılan devrim niteliğindeki hukuk mücadelesinin şifrelerini tek tek anlattı. Gürlek, suça sürüklenen çocuklardan silah sahiplerine, ihmalkar ailelerden sosyal medya ve televizyon yayınlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede "sıfır tolerans" döneminin başladığını duyurdu.

ACILI AİLELERE DEVLET KALKANI VE SOMUT ADIMLAR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle de devlet olarak önce vefat eden kardeşlerimizin aileleriyle birlikte olduk ve yanında olduğumuzu hissettirdiğimiz gibi bundan sonra da somut adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. Yaşanan elim hadiselerin ardından sadece taziye ile yetinilmeyeceğini, yargı sisteminde köklü bir revizyona gidileceğini belirten Bakan Gürlek, toplumsal huzuru tehdit eden her türlü girişime karşı hukuki bir duvar örüleceğini dile getirdi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA CEZA YAĞMURU

Toplumda büyük bir hassasiyetle takip edilen suça sürüklenen çocuklar konusuna değinen Akın Gürlek, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" şeklinde konuştu. Cezaların caydırıcılıktan uzak olduğu yönündeki eleştirileri dikkate alan yeni düzenleme ile birlikte, suça karışan çocukların alacağı cezaların artırılacağı ve bu noktada hiçbir taviz verilmeyeceği kesin bir dille aktarıldı.

İHMALKAR AİLELERE "SORUMLULUK" KISKACI

Bakan Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" sözlerini kaydetti. Bu açıklamayla birlikte, çocuklarının suça karışmasına göz yuman veya bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyerek dehşet anlarına zemin hazırlayan ailelerin de yargı önünde hesap vereceği yeni bir dönemin kapısı aralandı.

SİLAH SAHİPLERİNE 6136 SAYILI YASA DÜZENLEMESİ

Evlerdeki silahların muhafazası konusunda çok daha sıkı tedbirlerin yolda olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadeleriyle uyarıda bulundu. Silah sahibi olmanın sadece bir yetki değil, ağır bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, ihmal sonucu işlenen suçlarda ruhsat sahibinin de en az fail kadar ağır bedeller ödeyeceği bir sistemin kurulacağını belirtti.

OKULLARDA İŞLENEN SUÇLARA "NİTELİKLİ" AYAR

Eğitim yuvalarının kana bulanmasına karşı en sert hukuki düzenlemenin hayata geçirileceğini müjdeleyen Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. Okulların artık güvenli birer kale haline getirilmesi amacıyla, bu mekanlarda işlenen her türlü şiddet eyleminin en ağır ceza dilimi olan "nitelikli" suçlar kapsamına alınması için çalışmaların hızlandırıldığı aktarıldı.

EKRANLARDAKİ ŞİDDET VE SİLAH ÖZENDİRMESİNE SON!

Televizyon ve dijital mecralardaki içeriklerin suçu körüklediğine dair tespitlerin ardından düğmeye basıldığını ifade eden Akın Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili de gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" dedi. Özellikle genç dimağları zehirleyen silahlı görsellere ve şiddet içerikli yayınlara karşı cezai yaptırımların kapıda olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Bununla ilgili de çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor" diyerek toplumsal arınma sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini tüm Türkiye'ye ilan etti.