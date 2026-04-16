Ayla Öğretmen’i çocukluk arkadaşı anlattı: O hep siper olurdu!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerine siper olan matematik öğretmeni Ayla Kara'nın fedakarlığını Manisa'da yaşayan sınıf arkadaşı Şaban Duman anlattı. Ayla Öğretmen’in herkesin yardımına koştuğunu belirten Duman, “Çocukluğunda da aynıydı, o izlenimi hep verirdi” dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara öğrencilerine siper oldu. Kendi canını hiçe sayarak yavrularını koruyan 55 yaşındaki Ayla Öğretmen'in kahramanlığı memleketi Manisa'da da derin bir hüzne yol açtı.

AYLA ÖĞRETMEN'İN ÇOCUKLUK ARKADAŞI KONUŞTU

Ayla Kara'nın acı haberi yıllar önce ayrıldığı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'ne ulaştı. Kara'nın hem çocukluk hem de sınıf arkadaşı olan 56 yaşındaki mahalle muhtarı Şaban Duman, okul yıllarındaki fedakar arkadaşını anlattı.

Şaban Duman, Ayla Öğretmen ile Urganlı Atatürk İlkokulu ve Urganlı Ortaokulu'nda tam 8 yıl boyunca aynı sınıfta eğitim gördüklerini belirtti. Duman, "1985 yılında ailesiyle Turgutlu'ya taşınana kadar hep beraberdik, her anımız birlikte geçti" dedi.

Ayla Öğretmen dua ve gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı (Foto: AA)

"ÇOCUKLUĞUNDA DA AYNI İZLENİMİ VERİRDİ"

Ayla Öğretmen'in öğrencileri için canını feda etmesine şaşırmadığını belirten Duman, "Kendisi iyiydi, yardımseverdi. Herkese yardıma koşan birisiydi. Çocukluğunda da aynıydı, o fedakarlık izlenimini hep verirdi" sözleriyle arkadaşının karakterini vurguladı.

Ayla Kara'nın duyarlılığına dikkat çeken sınıf arkadaşı, "Birisi kendisinden yardım istese muhakkak yardımcı olurdu, elinden geleni yapardı. Sadece öğrencilerine değil hayatı boyunca dokunduğu her insana el uzatırdı" dedi.

Yıllar geçse de bağlarının kopmadığını söyleyen Duman, "Zaman zaman buraya (Manisa'ya) gelirdi, görüşürdük. Otururduk, sohbet ederdik. Hep eski günlerden, okul yıllarımızdan ve diğer arkadaşlarımızdan bahsederdik" diyerek anılarını tazeledi.

Acı haberin ardından bütün okul arkadaşlarının yasa boğulduğunu belirten Muhtar Şaban Duman, "Okul arkadaşlarımızı aradım, herkes üzgün, hiç kimse inanamadı. Gerçekten çok büyük bir acı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkadaşına veda ederken kelimelerin yetersiz kaldığını söyleyen Duman, son sözlerinde şunları kaydetti:

"Tarif edilemez bir duygu. Ne söylenecek söz var ne başka bir şey. O, öğrencilerini korurken gerçek bir kahraman olarak aramızdan ayrıldı."