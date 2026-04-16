5 milyon Euro'luk rüşvet çarkı! İmamoğlu suç örgütü Capacity AVM'ye çökmeye kalktı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı son yazıda Ekrem İmamoğlu hakkında süren davaya dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Yazının odağında, Capacity AVM üzerinden ilerlediği öne sürülen ve 5 milyon Euro'luk rüşvet talebiyle ilişkilendirilen süreç yer aldı.

RÜŞVETİ KİMLER İSTEDİ?

Övür'ün aktardığına göre, söz konusu talebin arkasında İmamoğlu'nun danışmanı olduğu belirtilen ve itirafçı konumunda bulunan Ertan Yıldız ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olduğu ifade edilen ve tutuklu bulunan Ali Rıza Akyüz bulunuyor.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı...

"İBB ZOR DURUMDA PARAYA İHTİYAÇ VAR"

İBB eksenli "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının en çarpıcı "rüşvet ve irtikâp" olayı İstanbul Bakırköy'deki Capacity AVM olayında yaşandı. Medya günlerce bu konuyu konuştu.

Bunun nedeni de herhalde ilk kez, bu kadar açık ve pervasız, "5 milyon euro rüşvet" istenmesiydi.

Rüşvet istediği iddia edilenler de Bakırköy'ün CHP'li belediyesi meclis üyesi ve aynı zamanda İBB iştiraklerinden sorumlu İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız (itirafçı), Bakırköy Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Akyüz (tutuklu) gibi önemli isimler. Bir de aracı isim vardı: Süleyman Atik...

Bu ekip, "İBB zor durumda, paraya ihtiyacı var" diyordu. Bunu Avukat Mehmet İplikçioğlu da ifadesinde doğrulamıştı:

"Sefer Bey'le (Kocabaş) birlikte Ali Rıza Bey'le (Akyüz) görüşmeye gittik. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler."