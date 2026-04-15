Mersin Yenişehir Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan tutuklandı
Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan’ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI ÜMİT CİVAN TUTUKLANDI
Zanlılardan 2'si serbest bırakılırken, 31'i adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Polis ekipleri, 10 Nisan'da belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binası ve zanlıların adreslerinde arama yapmıştı.