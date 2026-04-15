İzmir'deki skandalın belgesi ortaya çıktı! Faturayı ölen işçinin ailesine ödetmiş

İzmir’de atık tesisinde hayatını kaybeden 38 yaşındaki işçi Sabri Kılınç’ın cansız bedenini çıkarmak için kiralanan 40 bin TL’lik vincin ücretini ailesinin ödediği belgelerle ortaya çıktı. Belediye yönetiminin “aile ödeme yapmadı” açıklaması fatura ve makbuzlarla çürütülürken, ihmale ilişkin tartışmalar büyüdü.

İzmir'de 1 Nisan'da meydana gelen olayda, Çiğli Belediyesi personeli 38 yaşındaki Sabri Kılınç, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine atık dökerken kullandığı kamyonun çamur çukuruna yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti. Aile tarafından durumun fark edilmesi üzerine bölgeye çağrılan vinçle Sabri Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

"VİNÇ PARASINI BİZ ÖDEDİK"



Sabah Gazetesi'nden Ertan Gürcaner'in haberine göre, kazanın ihmal sonucu gerçekleştiğini iddia eden aile, İZSU'yu gerekli önlemleri almamakla suçladı. Acılı eş Ulkiye Kılınç, "Kamyonu ve eşimin cansız bedenini çamur dolu çukurdan çıkarmak için aile olarak 40 bin TL'ye vinç kiraladık" dedi. Acılı baba Bekir Kılınç ise, "Para bulamazsam evimi satacağım ama bu işin peşini bırakmayacağım. O faturayı da elimden alamazlar, savcılığa sunacağım" demişti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, acılı ailenin ifadelerini yalanlayarak, "Vinç, babasının eşliğinde İZSU görevlileri tarafından çağrıldı. Bir an önce müdahale edilmesi açısından daha yakında olan vinç çağrıldı. Aile o vince para ödemedi. Çağıran onlar değil" iddiasında bulundu. Ancak vincin faturasını ailenin ödediği ortaya çıktı.

FATURA ORTAYA ÇIKTI



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, vinç firması tarafından kesilmiş fatura ile ödeme makbuzunu paylaşarak Tugay'ın yalan söylediğini ifade etti. Tugay'ı istifaya davet eden Çankırı, "Elimizde kapı gibi fatura var. Cemil Tugay yalan söylüyor. O acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci kendi buldu. O vincin bedelini İZBB değil, aile kendi cebinden ödedi. O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal istifa edin" dedi. İZBB Meclisi'nde ise AK Parti Grubu, Sabri Kılınç'ın ölümüne ilişkin soru önergesi verip ihmal iddialarının araştırılmasını istedi.