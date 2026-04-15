Beylikdüzü'nde CHP'li meclis üyesinin kovulduğu restorana silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde CHP'li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulduğu restoran, sabah saatlerinde kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'nde bulunan bir restoran, sabah 07.00 sıralarında motosikleti saldırganların hedefi oldu. Restoran önüne motosikletle gelen şahıslar, kurşun yağdırdı.

OLAYDA YARALANAN YOK

Saldırıda restoranın açık olduğu, içeride bulunanları yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

HİZMETİ BEĞENMEYİP KAVGA ÇIKARMIŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman İstanbul'da gittiği çorbacıda sunulan hizmeti beğenmeyince şikayet edip tartışma çıkarmıştı.

Çorbacının İmamoğlu'na yakın müteahhitlerden Halis Kahriman'ın ailesine ait olduğu belirlenmişti. Tartışmada "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, garsonlar ve çorbacının sahibi Ömer Kahriman tarafından yaka paça dışarı çıkarılmıştı.