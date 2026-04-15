Başkan Erdoğan’dan İsrail'in küstah tehditlere tepki: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyonist İsrail'in küstah tehditlerine sert tepki gösterirken, "Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu unutmasınlar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: KİMSE TÜRKİYE VE LİDERİNE PARMAK SALLAYAMAZ

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.Sizlerle birlikte kalpleri ve vicdanları şu an burada bizimle olan 86 milyon vatandaşımızın her birini hürmetle selamlıyorum.

Yine, siz milletvekillerimiz aracılığıyla AK Parti'nin, millete ve memlekete hizmet sevdasına gönül düşüren tüm yol arkadaşlarıma, 11 buçuk milyonu aşkın üyemizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

İki haftalık aranın ardından gönüllerimizi tekrar buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Grup toplantımızı teşrif eden kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, bu kürsüden yapacağımız değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Muhabbetinizden, ahde vefanızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum.

SİVEREK'TE OKUL SALDIRISI

Şanlıurfa'da bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. İhmali ve kusuru olan herkesten hesap sorulacak.

HÜRMÜZ KAYNAKLI ENERJİ KRİZİ

Enerji sepetini zenginleştirmek en baştan hedefimiz oldu. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan sağlar hale geleceğiz. Kendi gemilerimizle sondaj çalışmalarına Karadeniz'de devam ediyoruz. Aynı zamanda bu imkanları dost ülkelerin istifadesinde de sunuyoruz.

ÇAĞRI BEY'İN SONDAJ ÇALIŞMASI

Türkiye kısa sürede tarih yazan, destan yazan, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların iftihar ettiği seviyeye ulaştı.

İSRAİL/ABD-İRAN SAVAŞI

2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin belirlediği küresel sistem çatırdıyor.

Savaşın ilk gününde siyonist lobinin etkisine dair yaptığımız tespitin haklılığı zamanla anlaşıldı. Ateşkes sürecinde İsrail'in Lübnan saldırıları barış umutlarına ilk darbeyi vurdu.

"KATİLE KATİL DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Buradan Gazze kasabı Netanyahu'nun karşısında dik duruş sergileyen İspanya Başbakanı Sanchez'i canı gönülden tebrik ediyorum. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz. Evlat acısıyla ciğeri yanan Filistinli annelerin feryadına kulak vermeye devam edeceğiz. Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz.

"KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ"

Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemez. Biz toprağın üstüne haysiyetsizce yaşamaktansa gerekirse toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz. Kahraman bir milletin evlatlarıyız. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım'. Gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu unutmasınlar. Türkiye sıradan devlet değil.

İran ile ABD arasındaki müzakereden tüm sıkıntılara rağmen umudumuzu kaybetmiş değiliz. Zorluklar olabilir. Ama barışın nimetlerine odaklanıldığında bunların önemli bir kısmı hal yoluna koyulacaktır. Barışın sesi olmaya, barış çalışmalarına öncülük etmeye her zaman hazırız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kürtlerin ve Türklerin hasımları ortak. Terörsüz Türkiey'nin değeri bugün anlaşılıyor.

