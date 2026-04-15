Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.Sizlerle birlikte kalpleri ve vicdanları şu an burada bizimle olan 86 milyon vatandaşımızın her birini hürmetle selamlıyorum.

Yine, siz milletvekillerimiz aracılığıyla AK Parti'nin, millete ve memlekete hizmet sevdasına gönül düşüren tüm yol arkadaşlarıma, 11 buçuk milyonu aşkın üyemizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

İki haftalık aranın ardından gönüllerimizi tekrar buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Grup toplantımızı teşrif eden kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, bu kürsüden yapacağımız değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Muhabbetinizden, ahde vefanızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum.

SİVEREK'TE OKUL SALDIRISI

Şanlıurfa'da bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. İhmali ve kusuru olan herkesten hesap sorulacak.

HÜRMÜZ KAYNAKLI ENERJİ KRİZİ

Enerji sepetini zenginleştirmek en baştan hedefimiz oldu. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan sağlar hale geleceğiz.