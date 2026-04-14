Türkiye'de COP31 zirvesi: Dikkat çeken Berat Albayrak vurgusu
Türkiye’nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, organizasyona 100 bini aşkın katılım beklendiğini ifade etti. Ağırbaş, "COP31 Dijital Koordinasyon Merkezimiz de devrede olacak. Hem sahada hem dijital zeminde güçlü ve senkronize bir destek mekanizması kurgulanmış durumda” diye konuştu. Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemine ayrı bir parantez açan Ağırbaş “O dönemde atılan yapısal adımlar; kaynak etkinliği ve verimlilik perspektifinin, enerji politikalarının merkezine yerleşmesini sağladı” dedi.
Ocak ayında 'COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu' olarak ilan edilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.
BM'nin küresel iklim zirvesi olan ve bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek COP31'in hazırlık sürecini anlatan Ağırbaş, "COP31'e doğru ilerlerken odak noktamız; uygulamanın halihazırda başladığını göstermek, bunu ölçeklendirmek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için hızlı ve somut etki yaratabilecek eylem örneklerini ortaya koymaktır" dedi.
Ağırbaş'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:
"DİJİTAL MERKEZ DEVREDE OLACAK"
COP31 için yaklaşık 100 binin üzerinde bir katılım öngörüyoruz. Oluşturulan ekip ve gönüllü yapısına ilave olarak, tüm sürecin anlık veri akışı, katılımcı iletişimi ve operasyonel koordinasyonunu sağlamak üzere COP31 Dijital Koordinasyon Merkezimiz de devrede olacak. Dijital altyapı üzerinden kayıt, bilgilendirme, yönlendirme ve kriz yönetimi süreçleri entegre biçimde yürütülecek. Dolayısıyla hem sahada hem dijital zeminde güçlü ve senkronize bir destek mekanizması kurgulanmış durumda.
"GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI GELİŞTİRİYORUZ"
Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yakın koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz bu süreçte; farklı sektörler ve bölgelerde iklim çözümlerine katkı sağlayacak, bireyleri ve ağları kapsayan bir gönüllülük programı geliştiriyoruz. Halihazırda, BM Gönüllüler Programı dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla bu programın kapsayıcı, etkili ve daha geniş İklim Eylem Gündemi ile uyumlu şekilde nasıl yapılandırılabileceğini görüşüyoruz.
BERAT ALBAYRAK'A ÖZEL VURGU
Türkiye'de özellikle Sayın Berat Albayrak döneminde enerji verimliliği, yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması ile arz güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan yapısal adımlar; kaynak etkinliği ve verimlilik perspektifinin enerji politikalarının merkezine yerleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde başlatılan verimlilik odaklı dönüşüm, bugün Sıfır Atık yaklaşımının enerji boyutunda daha bütüncül bir çerçeveye taşınmasına zemin hazırladı.
"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL AKTÖR"
Uluslararası temaslarda açıkça görülen bir husus var; Türkiye artık yalnızca iklim müzakerelerini takip eden bir ülke olarak değil, sahada uygulama üretmiş ve bunu küresel ölçeğe taşıma iradesi göstermiş bir aktör olarak konumlanıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, Türkiye'nin kendi kalkınma dinamiklerini koruyarak çevresel dönüşümü hayata geçirme tecrübesini yakından takip ediyor. Sıfır Atık Vakfı olarak yürüttüğümüz uluslararası temaslarda; teknik iş birlikleri, kapasite geliştirme programları ve iyi uygulama paylaşımı konularında artan bir talep söz konusu.
SIFIR ATIK, ÜLKELERİN RADARINDA
Özellikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin kısa sürede kurumsallaşarak mevzuata, yerel yönetim uygulamalarına ve toplumsal farkındalığa entegre edilmesi; pek çok ülke tarafından "politika tasarımından uygulamaya geçişin başarılı bir modeli" olarak görülüyor. Görüşmelerimizde en sık aldığımız geri bildirim, Türkiye'nin teorik bir çerçeve sunmakla kalmayıp ölçülebilir çıktılar ve davranış değişimi üretmiş olması yönünde.