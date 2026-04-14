Türkiye'de COP31 zirvesi: Dikkat çeken Berat Albayrak vurgusu

BM'nin küresel iklim zirvesi olan ve bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek COP31'in hazırlık sürecini anlatan Ağırbaş, "COP31'e doğru ilerlerken odak noktamız; uygulamanın halihazırda başladığını göstermek, bunu ölçeklendirmek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için hızlı ve somut etki yaratabilecek eylem örneklerini ortaya koymaktır" dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

Ağırbaş'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:

"DİJİTAL MERKEZ DEVREDE OLACAK"

COP31 için yaklaşık 100 binin üzerinde bir katılım öngörüyoruz. Oluşturulan ekip ve gönüllü yapısına ilave olarak, tüm sürecin anlık veri akışı, katılımcı iletişimi ve operasyonel koordinasyonunu sağlamak üzere COP31 Dijital Koordinasyon Merkezimiz de devrede olacak. Dijital altyapı üzerinden kayıt, bilgilendirme, yönlendirme ve kriz yönetimi süreçleri entegre biçimde yürütülecek. Dolayısıyla hem sahada hem dijital zeminde güçlü ve senkronize bir destek mekanizması kurgulanmış durumda.

"GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI GELİŞTİRİYORUZ"

Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yakın koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz bu süreçte; farklı sektörler ve bölgelerde iklim çözümlerine katkı sağlayacak, bireyleri ve ağları kapsayan bir gönüllülük programı geliştiriyoruz. Halihazırda, BM Gönüllüler Programı dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla bu programın kapsayıcı, etkili ve daha geniş İklim Eylem Gündemi ile uyumlu şekilde nasıl yapılandırılabileceğini görüşüyoruz.