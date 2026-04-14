Siverek'te lisede silahlı saldırı: Çoğu öğrenci 16 yaralı! Vali'den ilk açıklama
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olduğu belirtilen ismi belirlenmeyen öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı. Saldırgan intihar ederken, yaralı sayısı 16'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ömer K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir" denildi.
Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin tahliye edildiği öğrenildi.
Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ile özel harekat timleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA: SALDIRGAN KENDİ CANINA KIYDI
Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Saldırgan 2007 doğumlu, okulun eski öğrencisi" dedi. Vali Şıldak'ın açıklaması şöyle:
"16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek'teki Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır."