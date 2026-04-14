Siverek'te lisede silahlı saldırı: Çoğu öğrenci 16 yaralı! Vali'den ilk açıklama

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
DHA | İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Siverek'te lisede silahlı saldırı: Çoğu öğrenci 16 yaralı! Vali'den ilk açıklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olduğu belirtilen ismi belirlenmeyen öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı. Saldırgan intihar ederken, yaralı sayısı 16'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ömer K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir" denildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olduğu belirtilen Ömer K. isimli saldırgan pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.

ŞANLIURFA'DAKİ OKULDA DEHŞET

Saldırgan intihar ederken, yaralı sayısı 16'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ömer K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir" denildi. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ile özel harekat timleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"OLAYI ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRIYORUZ"

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA: SALDIRGAN KENDİ CANINA KIYDI

Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Saldırgan 2007 doğumlu, okulun eski öğrencisi" dedi. Vali Şıldak'ın açıklaması şöyle:

"16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek'teki Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır."

"Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir. Okul tahliye edilmiştir. Şu anda Siverek Devlet Hastanesi'ndeyiz ve bu üzücü olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulması için çalışmalar yürütülmektedir."

"Başsavcılığımız gerekli adli süreçleri başlatmış olup biz de idari süreçleri incelemekteyiz. Tüm Siverek'e, Şanlıurfa'ya, ülkemize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okullarımızın güvenliği için tüm tedbirleri almamıza rağmen bu tür münferit olaylar yaşanabilmektedir. Gerekli incelemeler yapılacaktır. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyoruz ve hepsine Allah'tan şifa diliyoruz. Eğitim camiamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

OKUL ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ! EKİPLER BÖLGEDE
