Dışişleri’nden İskeçe Türk Birliği’nin 99. yıl dönümünde destek vurgusu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliğinin 99. kuruluş yıl dönümünü paylaştığı mesajla kutladı. Paylaşımda, Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği’nin isim hakkı mücadelesi ve AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü girişimlere desteğin devam edeceği vurgulandı.
Paylaşımda, "Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan Birliğin, kendi ismini kullanma yönündeki haklı mücadelesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda azimle sürdürdüğü girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.