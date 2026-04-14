Dışişleri’nden İskeçe Türk Birliği’nin 99. yıl dönümünde destek vurgusu

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 09:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Türk Birliğinin 99. kuruluş yıl dönümünü paylaştığı mesajla kutladı. Paylaşımda, Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği’nin isim hakkı mücadelesi ve AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü girişimlere desteğin devam edeceği vurgulandı.