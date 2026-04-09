Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria'daki 34 yerleşim yeri kararına sert tepki

İsrail İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldı. Bu karara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil ettiğimi belirterek "Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirildi.

TOPRAK HIRSIZLIĞINA ONAY! İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail "Güvenlik Kabinesi"nde kararın onaylandığını kaydetti. Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu belirtildi.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkati çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN ULUSLARARASI HUKUKA "HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

İsrail'in bu kararına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil ettiğimi belirterek "Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde: