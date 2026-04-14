AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski okuluna silahlı şekilde giren bir şahsın rastgele ateş açması sonucu yaralananlara şifalar diledi. Açıkkapı, bu tür olaylarda valilik ve resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Sosyal medyada yayılan şiddet içeriklerinin, kontrolsüz dijital platformların ve televizyon dizilerindeki mafyavari yapıların özendirici şekilde sunulmasının gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğuna işaret eden Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bu durum, sadece bireysel değil toplumsal bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu konuda sorumlu kurum ve kuruşlar ile herkesin üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmesi elzemdir. Sosyal medya düzenlemesi çok önem arz etmektedir. Geçtiğimiz hafta sosyal medya düzenlemesi Meclis Genel Kuruluna gelmişti. Bu konuda başlatılan süreci son derece kıymetli buluyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı içeriklerden korumak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak her birimizin ortak sorumluluğudur. Siyasi parti, inanç, düşünce ayrımı gözetmeksizin, herkesin bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi gerekir."