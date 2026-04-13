Başkan Erdoğan: Aile milli güvenlik meselesidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar konulu Ideathon Yarışması'nın final programında önemli açıklamalarda bulundu. Ailenin önemine dikkat çeken Erdoğan "Aile toplumun harekete ve mukavemet merkezidir." diyerek ailenin milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" konulu Ideathon Yarışması'nın final programına katıldı.
Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak ufak bir kırılma, Allah muhafaza, tamiri ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir.
Bunun için aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Merhum Samiha Ayverdi hanımefendinin aileye yönelik şu tespitlerini şahsen çok kıymetli buluyoruz.
Toplumun en küçük fakat en sağlam hücresi dediği aileyi merhum Ayverdi, bakınız nasıl tarif ediyor: Aile; cemiyete sağlam fertler veren, içine sızmak isteyen bakterileri yaşatmayan ve üretmeyen, yerleşmiş nizamlara ve temel kıymetlere yaylım ateşi açarak tahribat yapmak isteyenlere fırsat vermeyen, arınmış, inanmış ve kendini sağlama almış bir bünyedir. Ailenin toplumdaki yeri budur.
Dijital içeriklerden evlatlarımızı korumalıyız. Sanal kumar bağımlılılarının sayısı akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla ciddi oranda arttı.
Sanal kumar bağımlılığı artıyor. Bağımlılık illetine karşı çalışıyoruz. Bağımlılık aileye tehdidin başında yer alıyor. Bağımlılık türlerine artış var. Tüm bağımlılıkların ekonomiye etkisi 78 milyar dolar.