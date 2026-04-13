Bahçeli'den İran müzakereleri sonrası "Dünya Barış Konseyi" çağrısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla ABD-İran müzakerelerinde masanın devrilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli yaşanan saldırıların 3. Dünya Savaşı senaryosunun olduğunu vurgulayarak ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin Dünya Barış Konseyi mekanizması oluşturması önerisinde bulundu. MHP lideri açıklamalarında bu girişimin Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini vurguladı.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Devlet Bahçeli, katıldığı bir televizyon programında ABD-İran müzakerelerinin ardından 44 gündür süren savaşa ilişkin bir mesaj gönderdi.
"YAŞANAN GELİŞMELER 3. DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARI"
Devlet Bahçeli mesajında, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:
"Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.