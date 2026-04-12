MSB’den dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı: "Tarih iyi bilir"

Katil devlet İsrail Başbakanı Netanyahu ve şebekesinin Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından, Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla bir araya geldiği kareyi "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır" notuyla paylaşarak dosta güven düşmana korku verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin savunma iradesini ve kararlılığını vurgulayan önemli bir paylaşımda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri birlik ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafın kullanıldığı paylaşımda, Türk devletinin bölgesel ve küresel meselelerdeki son sözü söyleme gücüne atıfta bulunuldu.

"BURALARDA HERKESİN SÖZÜ BİZ KONUŞANA KADARDIR"

Bakanlık, @tcsavunma hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın merkezde olduğu, üst düzey askeri komuta kademesi ve Mehmetçiklerin yer aldığı bir fotoğrafı kullandı. Gönderide yer alan şu ifadeler kısa sürede binlerce etkileşim aldı:

"Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir."

MİLLİ GÜCE VURGU

Paylaşımda kullanılan "Günün Fotoğrafı" etiketiyle, Türkiye'nin operasyonel sahadaki gücü ve diplomatik masadaki ağırlığı bir kez daha hatırlatıldı. Özellikle bölgedeki istikrarın teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplinli duruşu ve Başkomutan Erdoğan'ın kararlı ifadesi dikkat çekti. Bakanlığın "Tarih iyi bilir" vurgusu ise, Türk milletinin geçmişten bugüne egemenlik haklarını koruma konusundaki tarihsel mirasına bir gönderme olarak yorumlandı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken, Türkiye'nin savunma politikalarındaki tavizsiz duruşunun bir simgesi olarak nitelendirildi.