Bolu Belediyesi vatandaşın kurban paralarına çöktü | Tanju Özcan: Hatırlamıyorum
CHP’li Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BOLSEV Vakfı’nın, vatandaşlardan “kurban bağışı” adı altında para toplayıp kurban kesmemesi büyük bir skandal olarak gündeme geldi. Vatandaşların dini değerlerini istismar eden Bolu Belediyesi ve BOLSEV’de yaşanan vurgunun detayları ortaya çıktı. ahaber.com.tr, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerine ulaştı. BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, ifadesinde kurban bağışı toplanması konusunda talimatın Tanju Özcan’dan geldiğini iddia etti. Özcan ise söz konusu iddiaları “Hatırlamıyorum” diyerek geçiştirmeye çalıştı.
Bolsev Vakfı'na yönelik dolandırıcılık operasyonunda mağdur ifadelerinden sonra bu defa şüpheli ifadeleri ortaya çıktı.
Yönetim kurulundaki isimler birbirini yalanlarken Ali Sarıyıldız'ın "Talimat Başkandan geldi" ifadesine karşılık Tanju Özcan'ın "hatırlamıyor olabilirim" demesi dikkat çekti. Şüpheli ifadelerine damgasını vuran ifade ise Sarıyıldız'ın "amaçlarının kurban kesmek" olmadığını itiraf etmesi oldu.
*"KURBAN DİYE PARA TOPLANDI, KESİM YAPILMADI"*
Soruşturmanın kilit ismi Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, vakıf adına kurban bağışı adı altında para toplandığını açıkça kabul etti. Ancak bu paralarla hiçbir kurban alınmadığını ve kesim yapılmadığını söyleyerek suçu itiraf etti.
Sarıyıldız, sürecin bilinçli olduğunu ortaya koyan ifadeler kullanarak "başından beri amaçlarının kurban kesmek değil, yardım için para toplamak" olduğunu beyan etti. Bu sözler, mağdurların "kurban kesileceği inancıyla bağış yaptık" beyanlarıyla doğrudan çelişti.
*TALİMAT BAŞKANDAN GELDİ" İFADESİ KAYITLARDA
Sarıyıldız'ın ifadesindeki en çarpıcı bölüm, bağış kampanyanın çıkış noktası oldu. Sarıyıldız, Vakıf başkanı Tanju Özcan'ın kendisini aradığını ve vakıf olarak kurban bağışı toplanmasını istediğini beyan etti.