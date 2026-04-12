Bolu Belediyesi vatandaşın kurban paralarına çöktü | Tanju Özcan: Hatırlamıyorum

Tanju Özcan (İHA) Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz ile birlikte vakıf binasında bu konuyu görüştüklerini ve ilan sürecini birlikte başlattıklarını anlattı. Bu ifade, dosyada "organize bir karar süreci" yürütüldüğüne dair olarak görüldü. Tanju Özcan'ın savunması (ahaber.com.tr) TANJU ÖZCAN: HATIRLAMIYOR OLABİLİRİM Dosyanın en kritik çelişkisi Tanju Özcan'ın savunmasında ortaya çıktı. Özcan, kurban bağışı kampanyasına dair net bir inkâr yerine dikkat çeken bir ifade kullandı. Sarıyıldız ile 2025 yılında belediyenin kurban kampanyası hakkında konuşmuş olabileceğini söyleyen Özcan, "Ali Sarıyıldız bunu karıştırmış olabilir" dedi. Ancak hemen ardından "Ben de bazı konuları hatırlamıyor olabilirim" ifad"esini kullandı. Özcan ayrıca, vatandaşları hayır yapmak isteyenleri vakfa yönlendirmiş olabileceklerini de kabul etti.

Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Leyla Beykoz’un ifadesi (ahaber.com.tr) TOPLANTI YAPILDI" DEDİ DİĞERLERİ REDDETTİ Şüpheli ifadeleri arasında en dikkat çekici olanı Belediye Başkan Yardımcısı ve Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Leyla Beykoz'un ifadesi oldu. Beykoz, böyle bir toplantıya katılmadığını ve böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini söyledi. Aydan Özdemir ise aynı şekilde herhangi bir toplantı yapılmadığını savundu. İLANI BİZ YAPTIK ÇELİŞKİSİ İlan meselesi de dosyada ayrı bir kriz başlığı haline geldi. Ali Sarıyıldız, "Kurban bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor" ifadeli ilanı kendilerinin hazırladığını kabul etti. Ancak hem Leyla Beykoz hem Aydan Özdemir bu ilanı ilk kez savcılıkta gördüklerini söyledi. Tanju Özcan da ilanlardan haberdar olmadığını ifade etti. Toplanan paralarla ilgili vakıfların görüşünü öğrenmek istediklerini beyan eden Tanju Özcan'ın bağış kampanya ilanından haberdar olamaması, diğer isimlerin yapılan onlarca bağışın konusu ilanı bilmediklerini söylemesi kuşku yarattı. Nitekim şüphelilerin tamamı vakıf hesabında yüklü miktarda para toplandığını kabul etti. Ancak bu paranın neden toplandığı ve neden kullanılmadığı konusunda ortak bir anlatım oluşmadı. Sarıyıldız "yardım için topladık" derken, Özcan "harcanmadı" dedi. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise paradan dahi sonradan haberdar olduklarını öne sürdü.