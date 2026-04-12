Beşiktaş'taki hain saldırıda 1 kişi daha gözaltında!

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'de gözaltına aldı.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.