AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Bu mucizenin kahramanı Erdoğan’dır

Birlik Vakfının Fatih'teki genel merkezinde konferans veren Yayman, vakfın mensubu olmanın bütün ünvanların ötesinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de 40 yıldır çalışmalarını devam ettiren vakıf bulmanın zorluğuna dikkati çeken Yayman, İstanbul'a ilk geldiğinde Birlik Vakfına gittiğini, tüm toplantıları takip ettiğini ve çok şey öğrendiğini belirtti.

Yayman, dünya gibi Türkiye'nin de büyük bir değişim geçirdiğini dile getirerek, "Türkiye'nin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir. Türkiye, bir mucizeyi gerçekleşmiştir, bunun adına 'Türkiye mucizesi' diyebiliriz. Bu mucizenin en birinci kahramanı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Türkiye, artık az gelişmiş üçüncü dünya ülkesi, gelişmekte olan bir ülke değildir." diye konuştu.



Türkiye'nin köklerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yayman, "Türkiye, dünyanın merkezindedir, merkez ülkedir. Türkiye, hikayesiyle, 86 milyon nüfusuyla, 783 bin kilometrekare yüz ölçümüyle ışığı parlayan dünyadaki ülkelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla dünyanın en önemli 10 ülkesini saymak istesek Türkiye, ilk 10'da muhakkak sayılmalıdır." diye konuştu.

*ROMA'DAN PEKİN'E TÜRKİYE PARLIYOR*

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Avrasya'nın en önemli sanayileşen ülkelerinden bir tanesidir. Roma'dan, İtalya'dan Pekin'e kadar olan coğrafyada inanılmaz kalkınma mucizesi gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin zengin doğal gaz kaynakları, petrol kaynakları, altın madenleri, kömür kaynakları yoktur ama Türkiye'nin gelişmiş, çok büyük insan kaynağı vardır. Dünyanın en iyi doktorları, mühendisleri, yöneticileri, teknisyenleri bizim ülkemizde bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, yer altı kaynakları bakımından fakir olmakla beraber insan kaynağı, girişimci sermayesi bakımından dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesidir."

"AK PARTİ'MİZ, BU SENE KURULUŞUNUN 25. YILINI İDRAK EDİYOR"

Türkiye'nin, sanayi çarklarının dönmesi için her yıl 100 milyar dolar enerji ithal ettiğine dikkati çeken Yayman, bu kaynağın ülkenin kalkınmasına harcanması durumunda bambaşka tabloların ortaya çıkacağını söyledi.



Yayman, terör örgütü PKK ile mücadelede 2 trilyon dolar harcandığına işaret ederek, "Bu paranın da Türkiye'nin hazinesinde olduğunu düşündüğümüzde ülkemizin aslında ne kadar büyük bir imkana sahip olacağını hep beraber tefekkür edebiliriz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği 2002 yılından önce Türkiye'de yaşanan sorunları katılımcılara özetleyen Yayman, "AK Parti'miz, bu sene kuruluşunun 25. yılını idrak ediyor. 25 yıl önce Cumhurbaşkanı'mız, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. O yolculuk, Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden birisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.



Yayman, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'daki yıldızı parlayan ülkelerin başında geldiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 3 BİN DOLARDI, BUGÜN 18 BİN DOLAR SEVİYESİNE ÇIKMIŞTIR"

Dünyada Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu dönemde taraflı-tarafsız herkesin Türkiye'nin huzurlu ve güvenli bir liman olduğunu düşündüğünü belirten Yayman, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin başında olmasından kaynaklandığını, dünyada çok ciddi lider krizinin bulunduğunu anlattı.



Türkiye'nin çok önemli sınavlardan geçerek bu noktalara geldiğini kaydeden Yayman, şunları söyledi:

"3 Kasım 2002'de AK Parti'miz, iktidara geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolardı, bugün 18 bin dolar seviyesine çıkmıştır. Yeter mi? Yetmez, bu yolculuğumuzun devam etmesi ve Türkiye'nin 25-30 bin dolar seviyesine çıkması gerekmektedir. Türkiye'de 3 Kasım 2002'den önce duble yol miktarı sadece 6 bin kilometreydi, bugün 30 bin kilometre duble yolumuz bulunmaktadır. Üniversite sayısı 76'ydı, şimdi 208 üniversite bulunmaktadır. Otoyol uzunluğu bin 748 kilometreydi, şimdi 4 bin kilometreye çıkmıştır. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'de yönetimi ele aldığında havalimanı sayısı 26'ydı, şimdi 58'e çıkmıştır. 3 Kasım 2002'de Türkiye'ye gelen turist sayısı sadece 13 milyondu, bugün 64 milyon turist ülkeyi ziyaret ediyor."

Yayman, 21. asrın Türkiye'nin ve Türklerin yüzyılı olacağını vurguladı.