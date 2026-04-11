Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.



SİYASETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1933 yılında İzmir'de doğan Cindoruk, uzun yıllar Türk siyasetinde ve hukuk dünyasında aktif rol aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini 1991-1995 yılları arasında yürüten Cindoruk, 1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının ardından bir süre vekâleten cumhurbaşkanlığı yaptı. Siyasi kariyerine Demokrat Parti gençlik kollarında başlayan Cindoruk, daha sonra Hürriyet Partisi kurucuları arasında yer aldı ve 27 Mayıs Darbesi sonrası Yassıada yargılamalarında avukatlık yaptı.

Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı görevlerinde bulunan Cindoruk, farklı dönemlerde Süleyman Demirel ve Tansu Çiller ile aynı siyasi çizgide yer aldı. 2009 yılında yeniden Demokrat Parti genel başkanlığına seçilen Cindoruk, siyasi yaşamını 2011 yılına kadar sürdürdü.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cindoruk, 1955 yılında başladığı avukatlık kariyerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Onur Ödülü'ne layık görüldü. Evli ve üç çocuk babası olan Cindoruk, Türk siyasi hayatında bıraktığı izlerle hatırlanacak isimler arasında yer aldı.

