Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bismillah deme vakti geldi

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK’da, terörle mücadelede gelinen yeni aşama ve hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler masaya yatırıldı. Erdoğan, yeni süreci “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasetine dair kritik başlıklar değerlendirildi. Toplantının ana gündem maddelerini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlar ve vatandaşların yakından takip ettiği hobi bahçeleri sorununa yönelik çözüm arayışları oluşturdu.

"BU TARİHİ BİR FIRSAT"

Toplantıda en dikkat çeken başlık, terörün tamamen sonlandırılmasına yönelik vizyon oldu. Sürecin geldiği aşamayı "son derece kıymetli" olarak değerlendiren Başkan Erdoğan, kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi bir fırsat. Artık yasal sürece 'Bismillah' demenin zamanı geldi."

Bu açıklama, önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve toplumsal huzurun inşası noktasında yeni hukuki düzenlemelerin sinyali olarak yorumlandı.

HOBİ BAHÇELERİ İÇİN İNCELEME TALİMATI

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise son dönemde tartışmalara neden olan hobi bahçeleriydi. Vatandaşlardan gelen talepleri ve yaşanan aksaklıkları dikkate alan Başkan Erdoğan, konunun detaylı bir şekilde incelenmesi için kurmaylarına talimat verdi.

MKYK'da yapılan değerlendirmelerin ardından, hem tarım arazilerinin korunması hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapsamlı bir rapor hazırlanması bekleniyor.