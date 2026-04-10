Katil İsrail’in idam kararına Çanakkale’den tokat gibi cevap

İsrail parlamentosunun Filistinli mazlumlara yönelik aldığı skandal ‘idam kararı’ sonrası Türkiye ayağa kalktı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen protestoların merkezi bu kez şehitler diyarı Çanakkale oldu. Tacettin Aslan Camii’nde Cuma namazı sonrası toplanan binlerce vatandaş, Siyonist rejimin soykırım politikalarına ve hukuksuz kararlarına karşı gür bir sesle ‘dur’ diyerek Filistin halkına destek mesajı gönderdi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, ses getiren olayla ilgili canlı yayında dikkat çeken detaylara yer verdi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı sistematik zulmün dozunu artırarak aldığı idam kararı, İslam dünyasında büyük bir öfkeye neden oldu.

SKANDAL KARARA ÇANAKKALE'DEN SERT TEPKİ

Canlı yayında bölgedeki atmosferi aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer, "İsrail parlamentosunun akılalmaz bir kararla Filistin halkına yönelik zulmü devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen kararlara bir yenisi de idam kararı olarak eklendi. İslam dünyası başta olmak üzere Türkiye'de dört bir yanda tepkiler çığ gibi büyüyor" ifadelerini kullandı. Sezer, Çanakkale'de Filistin'e Destek Platformu ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bu zulme karşı tek ses olduğunu belirtti.

SİYONİST ZULME KARŞI DİRENİŞ PANKARTLARI YÜKSELDİ

Tacettin Aslan Camii önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Siyonist İsrail rejimini lanetledi. Alanda yükselen dövizlerde "Özgür Filistin" ve "Siyonist İsrail Filistin'den Defol" sloganları dikkat çekerken, vatandaşlar atılan sloganlarla mazlumların yanında olduklarını tüm dünyaya ilan etti. Muhabir Vedat Sezer, "Çanakkale'de Cuma namazının ardından toplanan vatandaşlar buradan seslerini yükseltiyorlar. İsrail'in İran ve Lübnan'daki sivil halka, çocuklara, yaşlılara ve kadınlara yönelik yaptığı bu katliama karşı Çanakkale'den tepkiler çığ gibi büyüyor" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI SESLENİŞ

Protestolar sadece Çanakkale ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda gerçekleştirildi. Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Zeynel Kılıç tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail'in hukuk tanımaz tavrına dikkat çekildi. Zeynel Kılıç, "Siyonist rejimin bu insanlık dışı kararlarına ve saldırılarına karşı 81 ilde eş zamanlı olarak sesimizi yükseltiyoruz. Mazlumların yanında durmaya, bu barbarlığa karşı haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLER DİYARINDAN MAZLUMLAR İÇİN DUA

Basın açıklamasının hemen ardından manevi bir hava içinde eller semaya açıldı. Çanakkale İl Müftüsü tarafından okunan dualar, hem Gazze'de şehit edilen müslümanların ruhlarına hediye edildi hem de Siyonist zulmün son bulması için temennilerde bulunuldu. Haber merkezine detayları aktaran Vedat Sezer, "Az sonra Çanakkale İl Müftüsü tarafından bir dua okunacak. Bu dua hem Gazze'de şehit edilenlerin ruhlarına hediye edilecek hem de Siyonist rejime karşı büyüyen tepkilerin bir bildirisi olarak yankılanacak" şeklinde konuştu.