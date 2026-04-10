Bakanlık duyurdu! 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyonun daha başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 45 kişi olmak üzere toplam 61 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Suçlulardan 50 kişinin Gürcistan'dan getirildiği, diğerlerinin ise Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan iade edildiği belirtildi.