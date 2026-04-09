Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

ırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis” suçlarından aranan Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Fedlan Kılıçaslan, İspanya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Uluslararası arama kararı bulunan Kılıçaslan'ın gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye iadesi için resmi süreç başlatıldı.

Interpol aracılığıyla aranan Kılıçaslan'ın İspanya'da tespit edilmesinin ardından güvenlik birimleri harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, ilgili adli makamlara teslim edildi.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Kılıçaslan'ın Türkiye'ye getirilmesi için iade prosedürünün başlatıldığı belirtildi. Sürecin Türkiye ile İspanya arasındaki adli iş birliği çerçevesinde yürütüleceği ve gerekli hukuki adımların atıldığı ifade edildi.

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bültene istinaden şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığı Başsavcılığımıza bildirilmiş, şüphelinin ülkemize iadesine yönelik çalışmalara başlanılmış ve iade talepnamesi düzenlenmiştir. İade sürecinin takibi titizlikle sürdürülmektedir."