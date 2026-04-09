12 ilde 14 organize suç örgütüne operasyon: 49 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 4 milyar 119 milyon TL'lik işlem hareketi bulunan 83 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerin 49'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin; Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın ve Yozgat'ta 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri, Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi.