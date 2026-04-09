İSRAİL BARIŞI SABOTE EDİYOR İlk günden itibaren İsrail her türlü barış girişimini sabote ediyordu. Halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgale dönük adımlar atıyor. Yasa dışı yerleşimleri genişletmeye ve yeni yasa dışı yerleşimler oluşturmaya dönük adımlar atıyor. Kan dökülmesine dönük strateji izliyor İsrail. Tüm dünya barışa dönük çağrı oluşturmuşken İsrail Lübnan'a saldırıyor. Litani Nehri'ne kadar olan bölge boşaltılsın diyor. Kendi egemenlik hakkını bana devret gibi bir cümle bu. Önce hava bombardımanı ile Lübnan'ın önemli yerlerini yerle bir etti.

İRAN MESAJI İran'ın uğradığı haksız hukuksuz saldırı insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurdu, çok kötü neticeler oluşturdu. Hürmüz'deki gelişmeler önemli, tedarik zinciri, gıda ve enerji önemli ama en önemlisi o bombaların altında can veren masumlar var. Okuldaki masum kız çocukların hayatıdır önemli olan. Tüm boyutları ile takip ediyoruz.

Şimdi aynısını kara harekatı ile yapıyor. Gazze'dekinin aynısını Lübnan'da gerçekleştiriyor. İsrail'in sınırları neresidir? İsrail kendi kafasına göre hareket ediyor ve dini fanatizm ile yapıyor bunları. Suriye'ye dönük tacizi, Batı Şeria'ya dönük tacizi devam ediyor. Pakistan'daki toplantı önemli olacaktır. İran 10 maddeden 3'ü madde şimdiden ihlal edildi diyor. Tek taraflı olarak İran'a ödev verme durumu var. İki taraf da yürür ve köprü ortasında buluşur ama bir taraf diğerine sen şurada dur, bekle şeklinde deklarasyon olmaz. Bir devlete sen şu programından vazgeç, şu boğazları ya da toprakları devret şeklinde yaklaşım olmaz. Galip gelseniz bile aşırı şartlar dayatmayacaksınız. Saldırıyı İran başlatmadı. İran halkı burada mağdurdur. Barış şu anda çok kırılgan haldedir.

"ODAK NOKTASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ"

Yüce Meclis Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyon raporunu başarıyla tamamladı. Esas odak noktası terör örgütünün tamamen feshidir. Yüce Meclis çok değerli bir komisyon haritasıyla yol haritasını netleştirmiştir.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILMALI"

Özgür Özel dönemi CHP'de kaos dönemidir. CHP nasıl bu kadar vahim hale gelmiştir. CHP vahim halde, Özel bununla yüzleşti. Kurultay mantığında olduğu için zannediyor ki Türkiye'de öyle yönetiyor. İkide bir seçim konusunu gündeme getiriyor. Biz defalarca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Seçimler zamanında yapılmalı. Özel'in seçim çağrısının hükmü yok"

'KADİR BABA'YA TEHDİT

Bu aslında Filistinlilere yönelik bir idam cezasıdır. İsrail kendi anayasal düzeni için genel bir idam cezası getirmemekte, sadece Filistinlilere uygulamak üzere ayrımcı, ırkçı ve dini fanatizm içeren bir düzenleme yapmaktadır. Bu durum apartheid rejimini hatırlatan bir yaklaşım sergilemektedir. Filistinlileri katletmeye yönelik bu düzenleme sadece bir mekanizma ile meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu da parlamentodan geçirilmesidir. Herhangi bir parlamentonun böyle bir karara imza atması utanç vericidir. Bu karar soykırımdan farksızdır. İsrail iç politikasında bazı fanatik unsurların, Mescid-i Aksa'ya saygısızlık eden aşırı görüşlü bakanların desteğiyle bu süreç ilerlemektedir. Bu şartlarla destek veren siyasi yapıların etkisiyle bu karar alınmaktadır. Soykırımcı Netanyahu'nun partisi de bu doğrultuda hareket etmektedir. Netanyahu sürekli olarak İsrail'in Batı değerlerinin Orta Doğu'daki kalesi olduğunu ifade ediyordu. Şimdi Batı'ya sormak gerekir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti açısından baktığınızda bu karar sizi temsil ediyor mu etmiyor mu. Neden Avrupa'da İspanya Başbakanı Sanchez dışında diğer liderler sessiz kalmaktadır. Sanchez'i buradan selamlıyor ve tebrik ediyoruz. İspanya halkını da tebrik ediyoruz. Avrupa'nın sokaklarında ise halklar Gazze için seslerini yükseltmektedir. İnsanlık onuru ve haysiyeti adına büyük eylemler yapılmaktadır. Ancak yönetimler bu idam kararı karşısında sessiz kalmaktadır. Üstelik bunu Batı değerlerini temsil ettiğini iddia ederek yapmaktadırlar. Görkem Sevindik çok anlamlı bir ifade kullanmıştır. Sanatçı insan onurunu ve insan haysiyetini yüceltir. Sanat insanı yüceltmek ve insani değerlere sahip çıkmak için yapılır. Bu nedenle Gazze konusunda birçok Batılı sanatçı da kariyerlerini riske atarak güçlü mesajlar vermiştir. Görkem Sevindik'in verdiği mesaj da son derece kıymetlidir. Irkçı ve fanatik bir İsrailli bakan tarafından tehdit edilmesi ise onun için bir şeref madalyasıdır. Çünkü ortaya koyduğu tavır sanatçının insana dair hassasiyetinin bir yansımasıdır. Bu nedenle kendisini tebrik ediyoruz.