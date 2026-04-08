Bursa’daki yolsuzluğu MASAK deşifre etti: Havuz şirketler pasta kutusundaki eurolar...

LÜKS DAİRE TRAFİĞİ: RÜŞVETİ GİZLEMEK İÇİN YEĞENİ KULLANDILAR Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri, Balat Mahallesi'ndeki lüks taşınmazlar üzerinden yürütülen trafik oldu. İş adamları Fuat, Yusuf, Ferhat ve Faruk Bakgör'ün, projelerindeki emsal artışları karşılığında dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e lüks daire ve dükkanlar devrettiği saptandı. Mali incelemeler, bu rüşvet sevkiyatının izini sürerek taşınmazların önce Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem adına tescil edildiğini, ancak operasyon korkusu ve dikkat çekmemek amacıyla daha sonra henüz 20 yaşında olan yeğen A.A.'ya devredildiğini tapu ve banka kayıtlarıyla tescilledi.

600 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Nil-As Turizm sahibi Ekrem Pamuk hakkındaki bulgular, rantın boyutlarını milyonluk rakamlara taşıdı. MASAK raporuna göre Ekrem Pamuk, rüşvet mekanizmasını işleterek 65 dairelik inşaat iznini usulsüz bir şekilde 180 daireye çıkardı. Bu usulsüzlükten elde edilen yaklaşık 600 milyon TL'lik haksız kazancın izini kaybettirmek için ise paravan isimler devreye sokuldu. Pamuk, fazla üretilen 115 daireyi damadı Mustafa Altın'ın çalışanı A.S. ile şirket personelleri S.U. ve S.P. gibi isimlerin üzerine yaparak devasa bir aklama operasyonuna imza attı. Bu dairelerin bir kısmının belediyedeki kilit isimlere "onay bedeli" adı altında rüşvet olarak dağıtıldığı, geri kalanının ise piyasaya sürülerek nakde çevrildiği belirlendi. Pamuk'un hesaplarındaki, ticari faaliyetlerle açıklanması imkansız olan devasa nakit hareketliliği "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun en büyük kanıtı olarak dosyaya girdi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ŞEMASI VE LİDER KADROSU

Soruşturma kapsamında hazırlanan suç örgütü şeması, yolsuzluğun ne denli hiyerarşik bir yapıda yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Ortaya çıkarılan şemada, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "örgüt lideri" sıfatıyla en tepede yer aldı. Kamu kaynaklarının şahsi menfaatler uğruna nasıl eritildiğini gösteren bu tablo, yerel yönetim tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak kayıtlara geçti.

KAMU PARKALARI RÜŞVETLE İMARA AÇILDI: ARSLAN KARDEŞLER VE SERES GAYRİMENKUL

Mehmet Ziya Arslan ve Şener Arslan'ın sahibi olduğu Arslankale İnşaat, Özlüce ve Ertuğrul mahallelerindeki kamuya ait sosyal donatı ve park alanlarını rüşvet karşılığında imara açtırdıkları saptandı. Arslan kardeşlerin, bu "onay" karşılığında verdikleri değerli dükkanları doğrudan değil, Mustafa Bozbey ile bağlantılı olduğu değerlendirilen paravan yapı Seres Gayrimenkul üzerine devrettikleri teknik ve fiziki takiple belgelendi. Ancak raporda Seres Gayrimenkul bu yapıları alacak gücü olmadığına da yer verildi.

BAŞKANIN SAĞ KOLU VE "BABYLON" OPERASYONU

Tutuklu bulunan Atış Yapı'nın sahibi Ahmet Atış'ın, "Babylon" adlı projesindeki ruhsat ve emsal engellerini aşmak için Turgay Erdem'in sağ kolu Tamer İşler'i devreye soktuğu belirlendi. Ahmet Atış, [Savcılık ifadesinde], "Projelerdeki bürokratik engelleri ve yasal pürüzleri Tamer İşler'in nüfuzunu kullanarak aştık" şeklindeki beyanlarıyla mekanizmanın nasıl işlediğini itiraf etti. Atış'ın rüşvet vererek projeye usulsüz bir yasal koruma kalkanı sağladığı ileri sürüldü.

RÜŞVETİN MERKEZİ: 'HAVUZ' ŞİRKETLER VE VAKIFLAR

Yolsuzluk çarkının dönmesi için kurulan paravan şirketler ve vakıflar tek tek deşifre edildi. Seres Gayrimenkul Yatırım'ın kağıt üzerinde Muhkim Demirtaş'a ait görünmesine rağmen, aslında Mustafa Bozbey'in "havuz şirketi" olduğu değerlendirildi. Şirketin 2018 yılındaki yüksek hacimli para trafiği ve 2024 yılında Seden Bozbey'in hesaplarına akan milyonluk nakit girişleri rüşvetin izi olarak rapora girdi. Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey'e ait Tiba Mimarlık firmasının ise rüşvetin "proje bedeli" adı altında yasallaştırıldığı ana merkez olduğu iddia edildi. Ayrıca, NİLVAK ve Atalay Grup üzerinden iş adamlarının "bağış" adı altında rüşvet vermeye zorlandığı, aksi takdirde belediyede işlerinin yürütülmediği müşteki ifadelerine yansıdı.

PASTA KUTUSUNDA EURO: KİLİT İSİMLERİN İKİLİ OYUNU

Operasyonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Muhkim Demirtaş, Mustafa Bozbey'in gayri resmi işlerini yürüten ve Seres Gayrimenkul'ün imza yetkilisi olan isim olarak öne çıkıyor. Turgay Erdem'in kasası olarak bilinen Tamer İşler ise rüşvet pazarlıklarını yürüten ve çekleri tahsil eden kişi olarak dosyada yer aldı. Bozbey'in eski Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci'nin, rüşvet paralarını talimatla Seden Bozbey'in hesaplarına yatırdığı belirlenirken, NİLBEL eski çalışanı Naci Kale hakkındaki iddialar ise filmleri aratmadı. Kale'nin, ihale karşılığında rüşvet paralarını pasta kutuları içinde binlerce euro olarak teslim aldığı suçlaması dosyanın en sarsıcı detaylarından biri oldu.