Akdeniz'de deprem! 4,8 ile sallandı, işte veriler
Mavi Vatan’dan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Akdeniz’de korkutan bir deprem yaşandı. AFAD’ın verilerine göre, saat 14.35 sıralarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 5,53 kilometre olarak ölçüldü.
Çorum'da sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından öğle saatlerinde bir deprem haberi de Akdeniz'den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Akdeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
4,8'LİK DEPREM MUĞLA VE ANTALYA'DAN HİSSEDİLDİ
Deprem özellikle Muğla ve Antalya'nın bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
İlk belirlemelere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.
Uzmanlar, bölgede zaman zaman benzer büyüklükte depremlerin yaşanabildiğini hatırlatarak vatandaşların AFAD'dan gelecek resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.