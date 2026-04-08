AFAD son dakika duyurdu: Çorum Bayat’ta deprem! İşte büyüklüğü

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK VE DERİNLİK FARKLI ÖLÇÜLDÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depreme ilişkin farklı veriler paylaştı. Kandilli'ye göre sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. İki kurum arasındaki bu tür farklılıkların, ölçüm teknikleri ve veri analiz yöntemlerinden kaynaklanabildiği biliniyor.

Çorum deprem risk haritası (Fotoğraf: Deprem Araştırma Dairesi)

ÇORUM DEPREM RİSKİ TAŞIYOR MU?

AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre Çorum, genel olarak 2'nci ve 3'üncü derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. Bu durum, ilin yüksek riskli bölgeler arasında bulunmadığını ancak hissedilir büyüklükte depremlerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER ARASINDA

AFAD verilerine göre Türkiye'de ikinci derece deprem riski taşıyan iller arasında Tekirdağ, İstanbul'un bir bölümü, Bitlis, Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman gibi şehirlerin yanı sıra Çorum da bulunuyor. Bununla birlikte Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Elazığ, Diyarbakır ve Adana gibi birçok il de aynı risk grubunda yer alıyor.