Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere zirai don uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 7-11 Nisan tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek "zirai don" riskine karşı çiftçileri uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından çiftçilere zirai don açıklamasında bulundu. Açıklamada 7 - 11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için de risk oluşturduğu ifade edilirken, çiftçilere acil önlem alınması gerektiği açıklandı.

"ÜRETİCİLER BAĞLI BULUNDUKLARI MÜDÜRLÜKLERLE İLETİŞİME GEÇMELİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında ülkemizin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları, tarımsal faaliyetler için de risk oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir. Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri; tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkânlarıyla üreticilerimizin yanındadır."