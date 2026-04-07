Ekrem İmamoğlu'na destek azalıyor: Anketlere yansıdı

Ekrem İmamoğlu'na olan kamuoyu desteği giderek azalıyor (ahaber.com.tr)

İşte Mahmut Övür'ün "İmamoğlu'na destek neden düştü?" isimli köşe yazısı...

"İMAMOĞLU RÜZGARI ARTIK ESMİYOR"

CHP, belediye eksenli "yolsuzluk ve aşk" skandallarıyla sarsılırken, sadece yerel seçimlerde yakaladığı motivasyonu kaybetmedi, bütün umudunu bağladığı ve mağduriyet çıkarmak için uğraştığı İmamoğlu rüzgârı da artık esmiyor.

Ne Silivri'deki duruşmalar ilgi çekiyor ne de eski coşkuyla meydanlar dolup taşıyor.

Peki ne oldu da böyle oldu dersiniz?

"SİYASET ÜRETMEK YERİNE MAĞDURİYET ÜRETMENİN DERDİNE DÜŞTÜLER"

Aslında özel bir şey yok, sadece başından beri belli olan flu fotoğraf netleşiyor. Ciddi bir yolsuzluk yapıldığı kanaati güçleniyor.

Bunu en başta öngörmek hiç de zor değildi. CHP yönetimi hem bunu öngörmedi hem de siyaset üretmek yerine "yolsuzluk damgalı bir mağduriyet" üretme derdine düştü. Ama olmadı.



Olmadığını da bizzat CHP'ye yakınlığıyla bilinen araştırmacılar söylüyor. Birkaç gün önce siyasi analizleriyle dikkat çeken Bekir Ağırdır'ın sahibi olduğu Veri Enstitüsü çok ilginç bir araştırma yayınladı.

Araştırmanın özeti şu: İmamoğlu davası siyasi mi hukuki mi? Yani İmamoğlu siyaseten mi içeride yoksa "yolsuzluk" iddiasıyla mı?

Araştırmayı ilginç kılan sadece bugün bu soruya verilen cevaplar değil, aynı şirketin bir yıl önce 25 Mart 2025'te aynı konuda aldığı cevaplarla arasındaki fark.

Önce bu farka bakalım. Araştırmayla ilgili ilk analizi Veri Enstitüsü Direktörü Dr.Erman Bakırcı yapmış.