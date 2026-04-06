Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem İran savaşı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de saat 15.00'da gerçekleşecek toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin diplomatik adımları, olası risklere karşı hava savunma tedbirleri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla saldırıların ekonomik boyutu, Terörsüz Türkiye süreci, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere iç ve dış politikadaki son gelişmeler ele alınacak.

İRAN SAVAŞI VE DİPLOMATİK ADIMLAR

Orta Doğu'yu 1 aydır yangın yerine çeviren ABD-İsrail-İran savaşı Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Saldırılarda Türkiye'nin diplomatik adımları ve İran'dan Türkiye'ye geldiği tespit edilen füzelerin ardından hava savunma tedbirleri ele alınacak. Öte yandan savaşın ekonomik etkileri de mercek altına alınması beklenirken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, alınan tedbirler ve belirlenen alternatif rotalar görüşülecek.