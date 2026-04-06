Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem İran savaşı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine Toplantısı bugün toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek kritik zirvede ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaş, Türkiye'nin diplomatik girişimleri, Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistinlere idam yasası olmak üzere iç ve dış politikaya dair başlıklar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de saat 15.00'da gerçekleşecek toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin diplomatik adımları, olası risklere karşı hava savunma tedbirleri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla saldırıların ekonomik boyutu, Terörsüz Türkiye süreci, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere iç ve dış politikadaki son gelişmeler ele alınacak.
İRAN SAVAŞI VE DİPLOMATİK ADIMLAR
Orta Doğu'yu 1 aydır yangın yerine çeviren ABD-İsrail-İran savaşı Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Saldırılarda Türkiye'nin diplomatik adımları ve İran'dan Türkiye'ye geldiği tespit edilen füzelerin ardından hava savunma tedbirleri ele alınacak. Öte yandan savaşın ekonomik etkileri de mercek altına alınması beklenirken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, alınan tedbirler ve belirlenen alternatif rotalar görüşülecek.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını ilgili bakanlarla paylaşacak. Karadeniz'in güvenliği, tahıl koridoru süreci ve kalıcı ateşkesin tesisi için İstanbul Barış Masası'nın yeniden canlandırılması stratejileri masadaki başlıklar arasında yerini alacak.
GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI VE HAMAS TEMASLARI
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına karşı Türkiye'nin atacağı somut adımlar zirvede yer alacak. Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da Hamas heyetiyle yaptığı kritik görüşmenin yansımaları ele alınırken, Filistinlilere yönelik hukuksuz idam yasası ve uluslararası toplumu harekete geçirecek yeni diplomatik hamleler ele alınacak.