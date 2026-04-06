Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem İran savaşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine Toplantısı bugün toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek kritik zirvede ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaş, Türkiye'nin diplomatik girişimleri, Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistinlere idam yasası olmak üzere iç ve dış politikaya dair başlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de saat 15.00'da gerçekleşecek toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin diplomatik adımları, olası risklere karşı hava savunma tedbirleri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla saldırıların ekonomik boyutu, Terörsüz Türkiye süreci, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere iç ve dış politikadaki son gelişmeler ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE KABİNE TOPLANIYOR!

İRAN SAVAŞI VE DİPLOMATİK ADIMLAR

Orta Doğu'yu 1 aydır yangın yerine çeviren ABD-İsrail-İran savaşı Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Saldırılarda Türkiye'nin diplomatik adımları ve İran'dan Türkiye'ye geldiği tespit edilen füzelerin ardından hava savunma tedbirleri ele alınacak. Öte yandan savaşın ekonomik etkileri de mercek altına alınması beklenirken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, alınan tedbirler ve belirlenen alternatif rotalar görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i makamında kabul etti. (Foto: AA)


UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını ilgili bakanlarla paylaşacak. Karadeniz'in güvenliği, tahıl koridoru süreci ve kalıcı ateşkesin tesisi için İstanbul Barış Masası'nın yeniden canlandırılması stratejileri masadaki başlıklar arasında yerini alacak.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI VE HAMAS TEMASLARI

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına karşı Türkiye'nin atacağı somut adımlar zirvede yer alacak. Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da Hamas heyetiyle yaptığı kritik görüşmenin yansımaları ele alınırken, Filistinlilere yönelik hukuksuz idam yasası ve uluslararası toplumu harekete geçirecek yeni diplomatik hamleler ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

İç politikada en kritik başlık ise terörle mücadelede gelinen son nokta olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor sonrası hukuki adım beklentisi oluşmuştu. Olası yasal adımlarda bu hafta gerçekleştirilecek Kabine toplantısında görüşülecek.

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Gündemin bir diğer önemli maddesi ise hayatın olağan akışını ve deprem gerçeğini yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni kentsel dönüşüm projesini masaya yatırılacak.

