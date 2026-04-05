Tanju Özcan Bolu'da esnafın da ekmeğine çökmüş! Yarım asırlık fırıncı böyle isyan etti

Bolu’da esnafın ekmeğine CHP mührü! Eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yönetimindeki belediyenin, kendilerine haraç vermeyen esnafı "kaçak yapı" bahanesiyle susturmaya çalıştığı iddia edildi. Yarım asırlık fırıncı Hüseyin Hürremoğlu, kirli pazarlıkları reddettiği için kapısına kilit vurulduğunu haykırdı: İşte CHP’nin belediyecilik anlayışı!

Bolu'da 40 yıllık fırıncılık yapan Hüseyin Hürremoğlu, Bolu Belediyesi'ne haraç vermediği için dükkânının mühürlendiğini iddia ettiği duyuruyu kapısına astı.

Hüseyin Hürremoğlu, 4 yıllık mücadelesinin ardından fırınının kaçak olmadığını kanıtladı. Sabah'a konuşan Hürremoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tanju Özcan, fırıncılarla toplantı yapmış. Kentimizde yeni açılacak fırınlara ve kiraya vermek için ruhsat devri yapmak isteyenlere BOLSEV'e yardım adı altında para vermeleri için baskı yapmış. Bize de 2022'de devir yaptığımız kiracımız için ruhsat verilmeyeceği söylendi.

Bolu Valiliği'nin bize tutanakla teslim ettiği ruhsat dosyalarının olmadığını söylediler. CİMER'e başvurduk. Yaşadıklarımızı anlattık. 4 yıl sonra 'Belgeleri bulduk' diyorlar. Maddi-manevi zararımız var."

Geçtiğimiz aylarda öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında zincir marketleri haraca bağlayan Tanju Özcan'ın görevden alınması ve tutuklanması sonrası bazı fırıncıların, hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.