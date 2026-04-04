Kod adı: 'büyük adam' | Bursa’daki devasa vurgun masak raporunda
Nilüfer Belediyesi merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sular durulmuyor. Teknik takip ve MASAK raporlarıyla gün yüzüne çıkarılan skandalda, "Büyük Adam" lakaplı Mustafa Bozbey’in kurduğu iddia edilen rant çarkı tüm detaylarıyla deşifre edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 27 Temmuz 2025'te hazırladığı raporda, rüşvet verdiği öne sürülen iş dünyasının isimlerini mercek altına aldı.
RÜŞVET DAİRESİ
Gözaltına alınan işadamlarının emsal artışları karşılığında dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e dükkânlar devrettiği belirlendi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem Pamuk hakkındaki bulgular, paravan isimler üzerinden yürütülen bir rant ağını işaret etti.
MASAK raporuna göre Pamuk, kat karşılığı projelerde rüşvet mekanizmasını kullanarak 65 dairelik izni usulsüzce 180 daireye çıkardı.
Mehmet Ziya Arslan ve Şener Arslan'ın sahibi olduğu Arslankale İnşaat kamuya ait alanları rüşvet karşılığında imara açtırdı.
Sabah'ın haberine göre; Tutuklu Atış Yapı'nın sahibi Ahmet Atış, Tamer İşler üzerinden rüşvet mekanizmasını işletmekle suçlanıyor.
Tamer İşler, rüşvet pazarlıklarını yürüten ve iş insanlarından alınan çekleri tahsil eden Turgay Erdem'e yakın kilit isim.
Aytunç Esendemirci, Bozbey'in eski Özel Kalem Müdürü. Seden Bozbey'in hesaplarına rüşvet paralarını "talimatla nakit yatıran" kişi olarak kayıtlara girdi.