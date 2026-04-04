Belediye kasasından Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm! 7.7 milyonluk faturanın detayları ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VİP dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından yapıldığı fatura ve detaylarıyla ortaya çıktı. Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili çarpıcı bir tabloyu gün yüzüne çıkaran milyonluk faturalar, Özkan Yalım’ın CHP’den neden ihraç edilemediğine dair iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması, siyaset gündemine bomba gibi düşen çarpıcı bir iddiayı gün yüzüne çıkardı.
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait Mercedes marka aracın VİP tasarım masraflarının, belediye kasasından karşılandığına dair faturalara ulaşıldı. Kamu kaynaklarının şahsi harcamalar için kullanıldığını belgeleyen bu tablo, "milyonluk fatura" skandalıyla birlikte Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden neden ihraç edilmediği sorusunu ve arkasındaki "koruma kalkanı" iddialarını yeniden tartışmaya açtı.
7.7 MİLYON TL'LİK FATURA: İKİ ARAÇ, TEK KALEM
Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.