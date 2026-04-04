Başkan Erdoğan'dan merhum Alparslan Türkeş paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ebediyete irtihalinin 29’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajda Türkeş'in devlet ve millet sevdasını ön plana çıkaran Erdoğan, merhum liderin Türk siyasi tarihindeki yerine dikkat çekti. Erdoğan, Türkeş'in Türkiye'ye ve Türk dünyasına bıraktığı mirasın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, ebediyete irtihalinin 29'uncu yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun."