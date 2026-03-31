CHP içinde Epstein rezaleti! Belediyeler arasında sevgili takası | Mahmut Övür yazdı

Yazısında, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçlerine ve İstanbul modelinin diğer belediyelere yayılmasına dikkat çeken Övür, mevcut yapının adeta bir suç şebekesi gibi işlediğini ifade etti.

Övür, geçmiş dönemlerdeki yolsuzlukların bu kadar cüretkar olmadığını vurgulayarak, bugünkü durumu " Para ve güç üzerine kurulu yeni bir ekosistem oluştu" sözleriyle özetledi.

"UŞAK'TAKİ REZALETİ CHP GENEL MERKEZİ BİLİYORDU"

Geçmişte de CHP belediyelerinde yolsuzluklar oldu, ihale kıyakları yapıldı ama CHP'yi yöneten hiçbir liderin aklından "hırsızlıklar" soruşturulmaz diye bir şey geçmedi, geçemezdi de.

Şimdi öyle mi?

Yeni bir ekosistem oluştu. Para ve güç üzerine kurulu bir ekosistem... Birkaç kez, İstanbul'daki "sistem"in belediyelere rol model olduğunu "suçörgütü lideri" olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu da söyledi.

Bu yüzden bakmayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milleti sokağa döküp "Siyasi operasyon yapılıyor" diye ortalığı velveleye vermesine. Seçtikleri belediye başkanlarının neler yapabileceğini ve ne yaptıklarını en iyi Özel ve İmamoğlu ikilisi biliyor.

Onların bildiğini bütün CHP'liler de biliyor. Bu yüzden eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş ısrarla Uşak'taki seks skandalı ve yolsuzluk rezaletiyle ilgili net bir tepki ortaya koyuyor:

"Uşak'taki rezaleti CHP Genel Merkezi biliyordu. Uşaklı bir gazeteci,köşesinde gençlerin adını davererek, 'Kızım, çok küçüksün, bu adamdan uzak dur. Yapma, hayatın mahvolur' diye yazdı. 2026 yılının başından beri tüm Uşak buk onuyu biliyormuş. CHP Genel Merkezi bu rezaleti neden engelleyemedi."