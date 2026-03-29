CHP'li Marmaris Belediyesinde rüşvet çarkı! Mezarda bile 'IBAN' dönemi başlamış
Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir kamu görevlisi 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Belediye mühendisi Tevfik Duyum'un 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı ve toplam 400 bin dolarlık rüşvet çarkını kapsayan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han dahil 13 kişi gözaltına alınırken, sanıkların mezardan lojmanlara kadar en ufak hizmette bile rüşvet talep ettiği ortaya çıktı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesinde görevli bazı personellerin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı.
Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.
ADALET BAKANLIĞI LOJMANLARINA "RÜŞVET" ENGELİ
Sabah'ın haberine göre Yapılan incelemelerde, şüphelilerin otel, restoran ve işletmelerden imar ve ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet talep ettiği belirlendi. Adalet Bakanlığı personel lojmanlarını yapan müteahhidin ruhsatı, rüşvet vermediği için 11 ay boyunca engellendi. Müteahhidin süreci aşmak için şüphelilere iki taksitte toplam 19 bin Euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Ancak ruhsat yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçmesiyle müteahhit ruhsatı bakanlıktan aldı, ödediği rüşvet boşa gitti.
MEZAR YERLERİ İÇİN 30 BİN LİRALIK TARİFE
Soruşturmada, mezar yerlerinin de rüşvetle verildiği tespit edildi. 30 mezar yerinin, IBAN üzerinden gönderilen kişi başı 30 bin lira karşılığında tahsis edildiği belirlendi.