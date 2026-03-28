Türkiye ekran başında: Haftalık kullanım 41 saati geçti

'We Are Social 2026' verilerine göre dünya genelinde haftalık sanal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti.

EN FAZLA INSTAGRAM'DA SÜRE GEÇİRİLİYOR

Platform Günlük Ortalama Süre Instagram 1 saat 53 dakika YouTube 1 saat 28 dakika TikTok 1 saat 25 dakika

5 SORUDA SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

1) SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Sosyal medya bağımlılığı, bireylerin çevrim içi platformlarda geçirdiği süreyi kontrol etmekte zorlanması ve günlük yaşamını bu kullanıma göre şekillendirmesi durumudur. Bu durum zamanla dikkat dağınıklığı, verim kaybı ve sosyal ilişkilerde zayıflamaya yol açabilir.

2) TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA KULLANIMI NE SEVİYEDE?

Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de haftalık sanal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya ulaştı. Bu rakam, dünya ortalaması olan 18 saat 36 dakikanın oldukça üzerinde.

3) TOPLAM ÇEVRİM İÇİ SÜRE NE KADAR?

Sadece sosyal medya değil, genel çevrim içi medya kullanımında da Türkiye dikkat çekiyor. Dünya genelinde haftalık süre 33 saat 27 dakika iken, Türkiye'de bu süre 41 saat 37 dakikaya çıkmış durumda. Bu da haftanın neredeyse iki gününün ekran başında geçtiğini gösteriyor.

4) EN ÇOK HANGİ PLATFORMLAR KULLANILIYOR?

Türkiye'de kullanıcılar en fazla zamanı Instagram'da geçiriyor. Günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakika. Onu YouTube (1 saat 28 dakika) ve TikTok (1 saat 25 dakika) takip ediyor. Bu veriler, görsel ve kısa video içeriklerinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

5) BU TABLO NE ANLAMA GELİYOR?

Veriler, Türkiye'de dijital tüketimin hızla arttığını ve dünya ortalamasının üzerine çıktığını gösteriyor. Uzun süreli ekran kullanımı; uyku düzeni, fiziksel aktivite ve sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bilinçli kullanım ve dijital denge kurulmasının önemine dikkat çekiyor.