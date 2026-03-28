Trump'tan Başkan Erdoğan'a tarihi övgü: Harika bir lider Türkiye şahane
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya diplomasisinin kalbi Beyaz Saray’da atarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü dolu açıklamalar geldi. Trump, Türkiye’nin bölgesel etkisini “muazzam” olarak değerlendirirken, Başkan Erdoğan için “Harika bir lider” vurgusu yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, dünya dağıtımını sarsan açıklamalarında Türkiye'nin son dönemdeki hamlelerini ve bölgesel istikrarın üzerindeki bölgeden bölgede yer aldı. Trump, gündem olan sözlerinde şu ifadeleri kullandı:
"Bence Türkiye şahaneydi. Bölgede olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler.
Bence Türkiye şahaneydi, aslında harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar.
Erdoğan harika bir lider."