Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik! AK Parti’den yasal düzenleme hamlesi

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşılırken AK Parti yasal düzenlemeler için düğmeye bastı. Abdulhamit Gül başkanlığında kurulacak hukukçu komisyon, “Terörsüz Türkiye Raporu”nu esas alarak yeni yasal çerçeveyi hazırlayacak. Sürecin yol haritası netleşmeye başladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşılmak üzere. AK Parti, sürecin yasal altyapısını oluşturmak için düğmeye bastı. Meclis'te yeni bir komisyon kurulması ve kapsamlı bir yasal çerçeve hazırlanması planlanıyor.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ: HUKUKÇULARDAN KOMİSYON KURULUYOR

AK Parti, sürecin hukuki zemine oturtulması için somut adımlar atıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün başkanlığında, hukukçulardan oluşan özel bir komisyon kurulacak. Komisyonda Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve parti içinden deneyimli isimler de yer alacak.

Bu komisyonun temel görevi, sahadaki gelişmeler doğrultusunda yasal düzenlemelerin çerçevesini oluşturmak olacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU" TEMEL ALINACAK

Hazırlanacak yasal metnin dayanağı da netleşti.

AK Parti, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunulan "Terörsüz Türkiye Raporu"nu esas alarak kapsamlı bir yasa teklifi hazırlayacak.

Bu rapor, sürecin hem güvenlik hem de toplumsal boyutunu kapsayan ana referans metin olarak öne çıkıyor.

MECLİS'TE KRİTİK TRAFİK: KURTULMUŞ DEVREYE GİRECEK

Yasal düzenleme sürecinde siyasi temaslar da hız kazanacak.

AK Parti, hazırlıkların tamamlanmasının ardından diğer partilerle görüşmelere başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise süreçte "kolaylaştırıcı rol" üstlenecek.

Partiler arasında yaşanabilecek tıkanmalarda Kurtulmuş'un devreye girerek uzlaşı zemini oluşturması bekleniyor. Gerekirse liderler düzeyinde temaslar da yapılacak.



CEVDET YILMAZ'A KRİTİK GÖREV

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin önemli aktörlerinden biri olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Yılmaz, hem AK Parti Genel Merkezi hem de TBMM ayağındaki çalışmaları koordine edecek.

SAHADA KRİTİK EŞİK: SURİYE İLERLİYOR, IRAK GERİDE

Devlet kurumlarının değerlendirmelerine göre sahadaki tablo dikkat çekici:

Suriye'de süreç Türkiye'nin beklentileriyle uyumlu ilerliyor.

YPG unsurlarının merkezi orduya entegrasyonu konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Irak sahasında ise aynı seviyeye ulaşılamadı. Silahsızlanma ve doğrulama süreci henüz istenen noktada değil.

HEDEF: TEMMUZDAN ÖNCE YASA

AK Parti kurmayları sürecin takvimini de açıkladı.

"Hedefimiz, Meclis temmuzda tatile girmeden önce temel yasayı çıkarmak olacak. Çıkarılacak yasanın kapsamını kamuoyu ile paylaşmayı, teyit ve tespitten sonra ise yasalaştırmayı düşünüyoruz"

Bu açıklama, sürecin hızlandırılacağını ve yaz aylarına kadar somut sonuç alınmasının hedeflendiğini ortaya koyuyor.

"TEYİT VE TESPİT" ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre; Yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için en kritik unsur ise sahadaki durum.

Silahsızlanmanın net şekilde "teyit ve tespit edilmesi" gerektiği vurgulanıyor. Toplumda güvensizlik oluşmaması için sürecin şeffaf ve kontrollü yürütülmesi öncelik olarak görülüyor.

ÖNE ÇIKANLAR (HIZLI BAKIŞ)

AK Parti, Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenleme hazırlığına başladı Abdulhamit Gül başkanlığında hukuk komisyonu kurulacak "Terörsüz Türkiye Raporu" yasa metnine temel olacak Numan Kurtulmuş süreçte arabulucu rol üstlenecek Cevdet Yılmaz koordinasyonu sağlayacak Suriye'de kritik eşik aşılmak üzere, Irak geride Hedef: Temmuzdan önce yasanın çıkarılması

Terörsüz Türkiye sürecinde hangi aşamaya gelindi?

Suriye sahasında silahsızlanmanın teyidi için kritik eşiğe yaklaşıldığı, Irak'ta ise sürecin daha yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Yeni yasa ne zaman çıkacak?

AK Parti kurmayları, yasanın TBMM'nin temmuz tatiline girmeden önce çıkarılmasını hedefliyor.

Yasa hangi rapora dayanacak?

TBMM'ye sunulan "Terörsüz Türkiye Raporu" temel alınarak çerçeve yasa hazırlanacak.

Yasa için en kritik şart ne?

Sahada silahsızlanmanın net şekilde teyit edilmesi ve toplumda güvenin sağlanması.